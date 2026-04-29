Assetto idrogeologico a Meldola | si presenta il nuovo progetto di variante

L’Amministrazione comunale di Meldola ha programmato un incontro pubblico per giovedì alle 20:30 presso la Saletta Pit dell’Arena Hesperia, in Via Roma 2. L’obiettivo è presentare il nuovo progetto di variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po. La riunione è aperta ai cittadini e si concentrerà sui dettagli del progetto e sulle modifiche previste.

L’Amministrazione comunale di Meldola ha organizzato per giovedì, alle ore 20:30, presso la Saletta Pit dell’Arena Hesperia (Via Roma 2), un incontro pubblico di presentazione del Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (Pai Po).🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Perfetti Ricasoli, variante anti code. Accordo per il nuovo progettoPotrebbero volerci quattro anni per rendere più veloce il collegamento fra Campi e Prato, ma almeno si comincia a parlare del nuovo collegamento che... Piano di assetto idrogeologico, Confagricoltura: "Bene la proroga, ma restano preoccupazioni per le imprese agricole"Oltre mille ettari agricoli potenzialmente coinvolti nelle aree allagabili previste dalla variante del Piano di assetto idrogeologico Confagricoltura... Una raccolta di contenuti Si parla di: Assetto idrogeologico a Meldola: si presenta il nuovo progetto di variante; Meldola guarda al futuro del territorio: incontro pubblico sulla variante al PAI Po.