Piano di assetto idrogeologico Confagricoltura | Bene la proroga ma restano preoccupazioni per le imprese agricole

Confagricoltura Ravenna ha espresso soddisfazione per la proroga concessa sui termini per presentare osservazioni alla variante del Piano di Assetto Idrogeologico (Pai) che riguarda l’area romagnola. La richiesta di estensione era stata avanzata dall’associazione nei giorni scorsi, mentre restano comunque alcune preoccupazioni legate alle implicazioni per le imprese agricole coinvolte.

Oltre mille ettari agricoli potenzialmente coinvolti nelle aree allagabili previste dalla variante del Piano di assetto idrogeologico Confagricoltura Ravenna accoglie con favore la decisione di prorogare i termini per la presentazione delle osservazioni alla variante del Piano di Assetto Idrogeologico (Pai) relativa al territorio romagnolo, proroga che Confagricoltura Emilia-Romagna aveva sollecitato nei giorni scorsi. Restano tuttavia numerose preoccupazioni tra le imprese agricole coinvolte. Il tema è stato al centro dell’incontro che si è svolto ieri nella sede di Confagricoltura a Faenza, con la partecipazione di numerosi imprenditori agricoli e dei tecnici che stanno approfondendo il documento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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