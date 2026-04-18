Perfetti Ricasoli variante anti code Accordo per il nuovo progetto

È stato raggiunto un accordo per un nuovo progetto volto a migliorare i collegamenti tra Campi e Prato. La realizzazione dell’opera potrebbe richiedere circa quattro anni, ma si è avviata ufficialmente la discussione sulla variante anti code in zona Perfetti Ricasoli, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e migliorare la viabilità in quella zona.

Potrebbero volerci quattro anni per rendere più veloce il collegamento fra Campi e Prato, ma almeno si comincia a parlare del nuovo collegamento che potrebbe tagliare le code sulla Perfetti Ricasoli. Serviranno fra i quattro e i sei milioni in base a quanto emerge dopo l’ufficializzazione di un tavolo tecnico fra la Regione e i due Comuni che si pone l’obiettivo di elaborare le soluzioni progettuali ottimali per un collegamento stradale fra viale Narciso Parigi, a Campi, e viale Aldo Moro a Prato. Tutto ciò a seguito del protocollo d’intesa approvato dalle due amministrazioni comunali che fa il punto sugli impegni assunti dai tre enti, compresa quindi la Regione, per giungere entro breve tempo a una soluzione progettuale che permetta di migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico nella Piana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perfetti Ricasoli, variante anti code. Accordo per il nuovo progetto Notizie correlate FdI, Bindo è il nuovo capogruppo. Succede al dimissionario RicasoliIvan Bindo è il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Agliana. Variante Aurelia, dalla terza corsia al nuovo svincolo 'Modigliani Forum': ecco il maxi progetto da 100 milioniLa Variante Aurelia è pronta a cambiare volto con un maxi intervento per il quale la giunta ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed... Una raccolta di contenuti Si parla di: Perfetti Ricasoli, variante anti code. Accordo per il nuovo progetto. Perfetti Ricasoli, variante anti code. Accordo per il nuovo progettoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Incidente sulla Perfetti Ricasoli, 3 feriti, donna incastrata in auto in codice rossoIncidente sulla Perfetti Ricasoli a Campi: 4 vetture coinvolte, 1 donna ferita gravemente. Traffico intenso e strade cittadine intasate. Polizia municipale in corso di accertamenti. Un altro incidente ... lanazione.it