Assegno dimenticato processo evitabile | la giustizia fa un passo indietro

Nell’autunno del 2023, una donna si reca in questura per segnalare la scomparsa di un assegno emesso da una società energetica. La denuncia viene registrata, ma successivamente viene scoperto che l’assegno era stato dimenticato e che il procedimento legale per il recupero poteva essere evitato. La vicenda mette in luce come, in alcuni casi, errori o dimenticanze possano portare a processi giudiziari superflui.

Avellino – Nell'autunno del 2023, una donna si presenta in questura e denuncia la sparizione di un assegno emesso da una compagnia energetica. Qualcuno, sostiene, glielo ha sottratto.Le indagini prendono avvio e conducono a una scoperta del tutto inattesa: quell'assegno era stato incassato dalla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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