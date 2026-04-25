Caso Rocchi il designatore fa un passo indietro! La decisione

Un caso legato a Gianluca Rocchi ha attirato l’attenzione degli inquirenti, che hanno avviato un’indagine per frode sportiva. Recentemente, il designatore ha deciso di fare un passo indietro, lasciando temporaneamente il suo incarico. La vicenda si sta sviluppando con ulteriori dettagli che emergono dalle verifiche condotte dalle autorità competenti.

La vicenda legata a Gianluca Rocchi e la notizia dell’indagine che lo vede al centro dell’attenzione per frode sportiva, assume dei contorni sempre più netti. Il Comitato Nazionale dell’AIA dovrà prendere una decisione nelle prossime ore, ma è il designatore della CAN A e B che in queste ore ha deciso di prendere una posizione molto netta. Caso Rocchi, il designatore si autosospende: la decisione. Rocchi, infatti, ha deciso di autosospendersi, come riportato dal Corriere dello Sport, dopo aver ricevuto l’avviso a comparire dalla Procura di Milano. L’accusa è di frode sportiva in concorso, di fatto legata a quelli che sarebbero dei condizionamenti di alcune scelte arbitrali esercitati con pressione sul Var.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Panoramica sull’argomento

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Il "caso Rocchi" sta diventando sempre più pesante! Stando a quanto riferisce Il Corriere dello Sport nell'edizione online, in attesa della decisione del Comitato Nazionale dell'AIA, il designatore della CAN A e B, Gianluca Rocchi, ha deciso di autosospendersi, - facebook.com facebook

#Rocchi Ovviamente anche nel caso in questione vale la “mancetta” di 650 euro per l’avvocato che lo accompagnerà all’estero Si scherza eh Incredibile, ma nulla mi costerà di più: sono per la non colpevolezza di Rocchi sino a sentenza passata in giudicato x.com