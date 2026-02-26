Mense scolastiche la gestione in house si complica Palazzo Vecchio fa un passo indietro
Portare il servizio delle mense scolastiche sotto la gestione dell’amministrazione comunale diventa sempre più difficile. “Lo studio di fattibilità commissionato per la verifica di una gestione delle mense ‘in house’ ha rilevato delle difficoltà in questo percorso” spiega l’assessora. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Firenze: mense scolastiche, ripubblicizzazione frenata. Divampa la polemica in Palazzo Vecchio“Lo studio di fattibilità commissionato per la verifica di una gestione delle mense ‘in house’ ha rilevato delle difficoltà in questo percorso –...
