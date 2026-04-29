Assegnazioni di personale alle questura le note dei sindacati di Polizia

Due sindacati di polizia di Piacenza hanno diffuso note riguardanti le recenti assegnazioni di personale alla questura locale. Le comunicazioni, firmate dai rappresentanti di Siulp e Siap, sono state rese pubbliche e riguardano le modalità e i criteri adottati per le assegnazioni. Le note forniscono dettagli sulle procedure e sugli eventuali cambiamenti rispetto alle assegnazioni precedenti.

Riceviamo e pubblichiamo due note dei sindacati di polizia Siulp e Siap di Piacenza in merito alle recenti assegnazioni di personale alla questura di Piacenza.La nota del Siulp«Qualche anno addietro, segnatamente nel corso dell’estate del 2022, quando il Ministero dell’Interno diede alle stampe.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Nuovo personale per la Polizia di Stato, in forza alla Questura cinque neo vice ispettoriNella mattinata di giovedì sono stati assegnati alla Questura di Rimini 9 neo Vice Ispettori, trasferiti a seguito del superamento del corso di... Commissariato di polizia a Lampedusa, Mp: "No al trasferimento del personale della Questura... è già carente"Il segretario nazionale del sindacato di polizia Mp (Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti), Antonio Alletto, interviene sulla bozza del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mobilità ordinaria e assegnazioni 186° corso; Emergenza abitativa. Proseguono controlli regolarità assegnazioni; Pubblicate le graduatorie definitive e le assegnazioni dei posti dei Servizi 0-6 per l'a.e. 26-27; Alloggi Erp, online le graduatorie definitive per le nuove assegnazioni e le provvisorie per la mobilità. Assegnazioni di personale alle questura, le note dei sindacati di PoliziaRiceviamo e pubblichiamo due note dei sindacati di polizia Siulp e Siap di Piacenza in merito alle recenti assegnazioni di personale alla questura di Piacenza. La nota del Siulp «Qualche anno addietro ... ilpiacenza.it Polizia, organico in crisi. Assegnazioni a zero per la nostra provinciaLe nuove assegnazioni di agenti di polizia stanno a zero nella nostra provincia: questa la ragione per cui il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp) esprime profondo rammarico e forte ... ilrestodelcarlino.it Dividendi, assegnazioni e cessioni: quando la proporzionalità non basta - facebook.com facebook