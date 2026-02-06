Nuovo personale per la Polizia di Stato in forza alla Questura cinque neo vice ispettori

Questa mattina a Rimini sono stati assegnati alla Questura cinque nuovi vice ispettori. Sono ufficialmente entrati in servizio dopo aver superato il corso di formazione. La cerimonia di assegnazione si è svolta in Questura, e ora i cinque agenti iniziano il loro lavoro tra i cittadini e le forze dell’ordine.

Nella mattinata di giovedì sono stati assegnati alla Questura di Rimini 9 neo Vice Ispettori, trasferiti a seguito del superamento del corso di formazione. Si tratta di personale già appartenente all'amministrazione che svolgeva servizio presso altre sedi e dopo aver superato le selezioni.

