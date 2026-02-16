Furgone come ariete per l' assalto al bancomat | banditi in fuga a mani vuote
Una banda di ladri ha tentato di svaligiare il bancomat di via Mariani a Capua, usando un furgone come ariete per sfondare la porta della filiale. La notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio, alle 3:30, i criminali sono arrivati in zona con un Peugeot Boxer e hanno cercato di entrare nell’istituto di credito, ma sono fuggiti senza riuscire a portare via nulla.
I malviventi hanno sfondato la porta di vetro e tentato di smurare l'Atm trainandolo con il Boxer. Danni anche a una bancarella del Carnevale Assalto al bancomat della filiale Intesa Sanpaolo di via Mariani a Capua. Intorno alle 3,30, della notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio 2026, una banda di malviventi è giunta in zona con un furgone Peugeot Boxer, utilizzato come ariete per sfondare la porta. I banditi hanno iniziato a colpire lo sportello Atm per smuoverlo, poi con una cinghia da traino lo hanno legato al mezzo nel tentativo di 'smurarlo'. Nel frattempo è scattato l'allarme, con i carabinieri che sono piombati sul posto.
