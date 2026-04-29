Assalto digitale ad Ancona | Popsophia è sold out in pochi minuti
Le prenotazioni per l’evento Popsophia di Ancona, previsto per l’8 maggio, sono state completate in pochi minuti. In totale, migliaia di persone provenienti da 123 città italiane hanno tentato di prenotare i posti gratuiti disponibili, riempiendo rapidamente tutte le disponibilità online. La richiesta elevata ha causato il rapido esaurimento degli spazi, lasciando molti utenti in attesa di eventuali aggiornamenti o aggiunte di posti.
? Cosa sapere Prenotazioni Popsophia ad Ancona esaurite in pochi minuti per l'evento dell'8 maggio.. Migliaia di utenti da 123 città italiane hanno saturato i posti gratuiti online.. Migliaia di appassionati da 123 città italiane hanno saturato in pochi minuti le prenotazioni per Popsophia, l’evento che dal prossimo 8 al 10 maggio trasformerà Ancona nel fulcro della riflessione sulla Melancholia tra il Teatro delle Muse e la Pinacoteca Civica Podesti. L’ondata di interesse si è scatenata ieri pomeriggio esattamente alle ore 14:00, quando l’apertura del portale online ha innescato una corsa frenetica per i posti gratuiti. La velocità con cui il sistema ha registrato il tutto esaurito ha colpito duramente chi cercava un ingresso per i philoshow teatrali o per gli appuntamenti pomeridiani presso il Ridotto delle Muse.🔗 Leggi su Ameve.eu
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A maggio ad Ancona è ancora tempo di "Popsophia": un viaggio attraverso il pensiero filosofico, il cinema e la musicaDall’8 al 10 maggio 2026, il Teatro delle Muse di Ancona ospiterà la nuova edizione di Popsophia.
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