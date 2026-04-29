Le prenotazioni per l’evento Popsophia di Ancona, previsto per l’8 maggio, sono state completate in pochi minuti. In totale, migliaia di persone provenienti da 123 città italiane hanno tentato di prenotare i posti gratuiti disponibili, riempiendo rapidamente tutte le disponibilità online. La richiesta elevata ha causato il rapido esaurimento degli spazi, lasciando molti utenti in attesa di eventuali aggiornamenti o aggiunte di posti.

? Cosa sapere Prenotazioni Popsophia ad Ancona esaurite in pochi minuti per l'evento dell'8 maggio.. Migliaia di utenti da 123 città italiane hanno saturato i posti gratuiti online.. Migliaia di appassionati da 123 città italiane hanno saturato in pochi minuti le prenotazioni per Popsophia, l’evento che dal prossimo 8 al 10 maggio trasformerà Ancona nel fulcro della riflessione sulla Melancholia tra il Teatro delle Muse e la Pinacoteca Civica Podesti. L’ondata di interesse si è scatenata ieri pomeriggio esattamente alle ore 14:00, quando l’apertura del portale online ha innescato una corsa frenetica per i posti gratuiti. La velocità con cui il sistema ha registrato il tutto esaurito ha colpito duramente chi cercava un ingresso per i philoshow teatrali o per gli appuntamenti pomeridiani presso il Ridotto delle Muse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assalto digitale ad Ancona: Popsophia è sold out in pochi minuti

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A maggio ad Ancona è ancora tempo di "Popsophia": un viaggio attraverso il pensiero filosofico, il cinema e la musicaDall’8 al 10 maggio 2026, il Teatro delle Muse di Ancona ospiterà la nuova edizione di Popsophia.

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