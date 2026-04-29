Assalto biancoverde a Empoli | tutto esaurito nel settore ospiti

Domenica allo stadio Castellani di Empoli si svolgerà la partita tra la squadra locale e l’Avellino. Il settore ospiti, riservato ai tifosi biancoverdi, è stato completamente esaurito, con un grande afflusso di sostenitori provenienti dalla regione. L’incontro, in programma in prima serata, vedrà le due formazioni affrontarsi in una sfida valida per il campionato di calcio. La prevendita dei biglietti per i sostenitori ospiti si è conclusa con largo anticipo.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà un vero e proprio esodo biancoverde allo stadio stadio Castellani di Empoli, teatro della sfida tra la formazione guidata da Fabio Caserta e l’ Avellino di Davide Ballardini. Il dato più significativo arriva dalla prevendita: il settore ospiti è ufficialmente sold out. Polverizzati in poche ore tutti i 3.100 tagliandi a disposizione dei tifosi irpini, pronti a sostenere la squadra in una delle gare più delicate della stagione. Un entusiasmo alimentato anche dal momento positivo dei biancoverdi, reduci da due vittorie consecutive e soprattutto dal pesantissimo successo interno contro il Bari, che ha garantito non solo l’aritmetica salvezza ma anche l’ingresso in zona playoff.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Assalto biancoverde a Empoli: tutto esaurito nel settore ospiti Notizie correlate Tifosi. Benelli: settore ospiti esauritoNel nome di "Domenica tutti al Benelli", slogan che in questi ultimi giorni ha tappezzato i muri della città; è partita la prevendita dei biglietti... Avellino, trasferta a Empoli: aperta la prevendita per il settore ospitiTempo di lettura: 2 minutiSale l’attesa per la sfida tra Empoli e Avellino, in programma venerdì 1 maggio alle ore 15 allo stadio “Castellani”.