Avellino trasferta a Empoli | aperta la prevendita per il settore ospiti

È stata aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti della partita tra Empoli e Avellino, in programma venerdì 1 maggio alle 15 allo stadio “Castellani”. La prevendita riguarda esclusivamente i tifosi ospiti e sarà disponibile fino a esaurimento dei tagliandi. La partita si svolgerà nel pomeriggio di venerdì, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati delle due squadre.

Tempo di lettura: 2 minuti Sale l’attesa per la sfida tra Empoli e Avellino, in programma venerdì 1 maggio alle ore 15 allo stadio “Castellani”. Un appuntamento cruciale nella corsa di fine stagione, che vedrà una presenza importante anche sugli spalti. Saranno infatti 3100 i tagliandi a disposizione dei tifosi biancoverdi nel settore ospiti, con la prevendita al via oggi, martedì 28 aprile, a partire dalle ore 16. Il prezzo fissato è di 15 euro (intero), a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita. I biglietti saranno acquistabili online e nei punti vendita autorizzati del circuito Vivaticket fino alle ore 19.00 di giovedì 30 aprile, salvo esaurimento.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, trasferta a Empoli: aperta la prevendita per il settore ospiti Notizie correlate Leggi anche: Reggiana-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti Biglietti Sassuolo Inter, aperta la prevendita nel settore ospiti: ecco chi può acquistareMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Punti playoff, ma non solo: per l’Avellino ad Empoli ci sono in palio due record storici; Crisi Bari, squadra in ritiro in vista dell’Avellino dopo la disfatta col Venezia; Tabellino partita Empoli vs Avellino; Mantova-Avellino 0-2: decidono Missori e Favilli, salvezza assicurata. Avellino, lavoro differenziato per Simic e Milani. Permesso per IzzoÈ ripresa alle ore 16, a porte aperte come da programma, la preparazione dell’Avellino in vista della trasferta di venerdì a Empoli.. tuttomercatoweb.com News da AvellinoGli irpini lavorano in vista della trasferta di Empoli in un clima di entusiasmo importante vista la concreta possibilità di disputare i playoff. La squadra di Ballardini si allenerà da oggi, e fino a ... pianetaempoli.it Avellino ricorda Annamaria Lombardi. Il 29 aprile alla Trinità dei Poveri “In… Canto”: musica, teatro e prevenzione oncologica. Un evento tra memoria e impegno sociale. - facebook.com facebook