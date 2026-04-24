Nel nome di "Domenica tutti al Benelli", slogan che in questi ultimi giorni ha tappezzato i muri della città; è partita la prevendita dei biglietti per il derby con la Sambendettese di domenica alle 14:30. I residenti della provincia di Pesaro Urbino li potranno acquistare sia sul circuito online www.vivaticket.it che presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale fino alle 15:15 di domenica. Per tutti gli altri richiesta la fidelity card. I biglietti o gli abbonamenti non potranno essere ceduti ad altri e i tifosi rossoblù li potranno acquistare solo nelle ricevitore abilitate. Vietata per loro la vendita online. Nonostante ciò, tutti i biglietti del settore ospiti (588) sono stati letteralmente polverizzati ieri pomeriggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tifosi. Benelli: settore ospiti esaurito

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