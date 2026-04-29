Assalti ai tir e ricettazione svolta dopo il colpo a Bari Nord | quattro fermi tra Bari e Andria

Nell’ambito di un’indagine su rapine a mano armata ai danni di autotrasportatori, quattro persone sono state messe sotto fermo tra le province di Bari e Andria. La vicenda si è sviluppata dopo un episodio avvenuto in zona Bari Nord, che ha portato le forze dell’ordine a intervenire. Sono ancora in corso verifiche per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili.