Assalti ai tir e ricettazione svolta dopo il colpo a Bari Nord | quattro fermi tra Bari e Andria
Nell’ambito di un’indagine su rapine a mano armata ai danni di autotrasportatori, quattro persone sono state messe sotto fermo tra le province di Bari e Andria. La vicenda si è sviluppata dopo un episodio avvenuto in zona Bari Nord, che ha portato le forze dell’ordine a intervenire. Sono ancora in corso verifiche per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili.
Quattro persone sono state sottoposte a fermo nell’ambito di un’indagine su rapine a mano armata ai danni di autotrasportatori.Il provvedimento, eseguito dalla polizia di Stato della Bat su disposizione della Procura di Foggia, riguarda soggetti ritenuti coinvolti, a vario titolo, nei reati di.🔗 Leggi su Baritoday.it
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