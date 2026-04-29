Assalti ai tir e ricettazione svolta dopo il colpo a Bari Nord | quattro fermi tra Bari e Andria

Da baritoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito di un’indagine su rapine a mano armata ai danni di autotrasportatori, quattro persone sono state messe sotto fermo tra le province di Bari e Andria. La vicenda si è sviluppata dopo un episodio avvenuto in zona Bari Nord, che ha portato le forze dell’ordine a intervenire. Sono ancora in corso verifiche per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili.

Quattro persone sono state sottoposte a fermo nell’ambito di un’indagine su rapine a mano armata ai danni di autotrasportatori.Il provvedimento, eseguito dalla polizia di Stato della Bat su disposizione della Procura di Foggia, riguarda soggetti ritenuti coinvolti, a vario titolo, nei reati di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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