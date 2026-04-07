Durante la giornata di Pasqua, all’interno di un locale sulla costa di Trani, due gruppi di giovani provenienti da Bari e Andria sono entrati in un violento scontro. L’evento ha portato a una rissa collettiva che ha coinvolto numerosi partecipanti, trasformando la serata in un episodio di violenza. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per sedare il conflitto e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Due gruppi di giovani provenienti da Bari e Andria si sono scontrati violentemente durante la domenica di Pasqua all’interno di un locale sulla costa di Trani, trasformando una serata di relax in una rissa collettiva. L’episodio è scattato proprio mentre le attività balneari riaprivano per la stagione, attirando i primi visitatori grazie alle temperature in aumento. Quella che doveva essere una festa tranquilla, scandita da musica e distensione, è degenerata in un conflitto fisico tra i tavoli dell’esercizio commerciale. Le cause del diverbio appaiono banali e quasi stereotipate: dalle ricostruzioni emerge che l’aggressione sarebbe partita per motivi futili, come un contatto fisico involontario nella calca o uno sguardo interpretato male, oppure a causa della volontà di rivendicare il controllo del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua a Trani: rissa tra Bari e Andria trasforma il locale in un ring

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