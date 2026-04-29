La polizia ha eseguito quattro fermi tra le province di Bari e Bat nell’ambito di un’indagine sulla ricettazione e su diversi episodi di rapina ai danni di autotrasportatori. Durante le operazioni sono stati sequestrati vari materiali. L’inchiesta, condotta dalla procura di Foggia, riguarda accuse di diverso tipo a carico di alcune persone. Le verifiche proseguono per chiarire i dettagli delle singole vicende.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato della BAT ha eseguito 4 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto, emessi dalla Procura della Repubblica di Foggia, nei confronti di quattro soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di rapina a mano armata e ricettazione. Nello specifico, l’1 febbraio è stata perpetrata una rapina a mano armata con sequestro di persona ai danni di un autotrasportatore a Margherita di Savoia. La vittima, dopo essere stata liberata dai suoi sequestratori, spaesata e in chiaro stato di shock, è stata soccorsa da una Volante del Commissariato di P.S. di Barletta che, acquisiti i primi elementi, ha avviato immediatamente le indagini con il coinvolgimento degli investigatori della Squadra Mobile.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Accuse a vario titolo, rapine ai danni di autotrasportatori e ricettazione: quattro fermi tra Bat e barese, sequestri Inchiesta della procura di Foggia

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