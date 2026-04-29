Assaggiare l’estate | cinque spiagge toscane perfette per il weekend lungo del 1 maggio

Il fine settimana del 1 maggio si prospetta all’insegna del bel tempo, con il sole e temperature miti che invitano a trascorrere qualche giorno in spiaggia. La regione toscana si prepara ad accogliere visitatori con cinque località balneari ideali per chi desidera approfittare del lungo ponte primaverile. Le previsioni meteo indicano giornate soleggiate e poco calde, perfette per una fuga tra mare e natura.

Firenze, 28 aprile 2026 – Sarà un grande ponte del 1 maggio dal punto di vista meteo. Il Lamma Toscana lo conferma: sole, cielo limpido ma temperature non eccessive, gradevoli. Il momento perfetto per un primo vero “assaggio” dell’estate 2026. Andando in spiaggia per qualche ora di relax. Tra venerdì, sabato e domenica alcune spiagge di Toscana saranno, c’è da giurarci, particolarmente gettonate. Senza però la grande folla di agosto. La costa toscana offre scorci pittoreschi, che anno dopo anno vengono celebrate anche dalle riviste e dai giornali internazionali. Non è un caso infatti, che estate dopo estate, sempre più visitatori stranieri dal nord Europa e dal resto del mondo scoprano gli angoli incontaminati del litorale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assaggiare l’estate: cinque spiagge toscane perfette per il weekend lungo del 1 maggio Notizie correlate Meteo, le previsioni per il weekend lungo del primo maggio a UdineMentre ci apprestiamo a salutare il weekend del 25 aprile, è già il momento di proiettarsi verso il fine settimana “allungato” del primo maggio che... Calcio, le sfide del weekend delle squadre toscane, umbre e dello SpeziaFirenze, 19 marzo 2026 – Tornano i vari campionati di calcio con un fine settimana ricco di sfide interessanti.