Calcio le sfide del weekend delle squadre toscane umbre e dello Spezia

Nel weekend si disputano numerose partite di calcio tra le squadre toscane, umbre e dello Spezia. Le gare sono programmate in diversi stadi e coinvolgono squadre di serie diverse, con incontri che attireranno l’attenzione dei tifosi. Le sfide si svolgono nel rispetto del calendario ufficiale e vedono protagonisti vari club di queste regioni.

Firenze, 19 marzo 2026 – Tornano i vari campionati di calcio con un fine settimana ricco di sfide interessanti. Come sempre ci focalizziamo sulle squadre toscane, umbre e sullo Spezia. Ecco il programma SERIE A Como- Pisa (domenica 22 marzo, ore 12.30) Fiorentina -Inter (Domenica 22 marzo, ore 20.45) SERIE B Juve Stabia- Spezia (sabato 21 marzo, ore 15) Empoli -Pescara (domenica 22 marzo, ore 15) Bari- Carrarese (domenica 22 marzo, ore 15) SERIE C Bra- Arezzo (venerdì 20 marzo, ore 20.30) Perugia -Torres (venerdì 20 marzo, ore 20.30) Ternana -Sambenedettese (venerdì 20 marzo,ore 20.30) Juventus Next Gen- Gubbio (sabato 21 marzo, ore 14.30) Pianese-Pontedera (sabato 21 marzo, ore 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio, le sfide del weekend delle squadre toscane, umbre e dello Spezia Articoli correlati Leggi anche: Calcio, le sfide dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia Le sfide dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello SpeziaFirenze, 15 gennaio 2026 – Nuovo fine settimana ricco di sfide importanti per le classifiche dalla Serie A alla Serie C. Contenuti e approfondimenti su Calcio le sfide del weekend delle... Temi più discussi: Calcio, le sfide del weekend delle squadre toscane, umbre e dello Spezia; Sfide sui pedali, calcio, tennis, boxe e basket: a Santarcangelo una primavera a tutto sport; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Champions League, dove vedere tutte le partite di oggi (un big match è gratis). Calcio in tv oggi, 19 marzo 2026: Roma-Bologna e le altre sfide del giornoLa programmazione calcistica di giovedì 19 marzo si apre Il primo blocco di incontri si apre con la Diretta Gol Europa e Conference League, disponibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251), ... calciomagazine.net Le grandi sfide del Liverpool e l’esperienza unica di AnfieldNel panorama del calcio europeo, poche squadre possono vantare una tradizione paragonabile a quella del Liverpool Football Club . La storia del club, le vittorie internazionali e il legame straordinar ... sassuolo2000.it Calcio, Bologna e Fiorentina volano ai quarti nelle competizioni europee https://pulse.ly/nphisds32c - facebook.com facebook Calcio. #RomaBologna #UEL x.com