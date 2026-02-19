Sanremo Shock | aspettando il Festival i 4 look più chiacchierati di sempre

Sanremo 2026 si avvicina, e il motivo principale sono i look più discussi di sempre. Quattro outfit iconici hanno fatto parlare di sé negli anni passati, attirando l’attenzione di pubblico e media. La causa è il desiderio di scoprire quali novità si presenteranno al Teatro Ariston tra pochi mesi. Le aspettative crescono, mentre i fan cercano indizi sui nuovi abiti che i cantanti indosseranno durante il festival. L’attesa si fa sentire, e l’evento si prospetta ricco di sorprese.

M anca sempre meno a Sanremo 2026: il Festival tornerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026, pronto a catalizzare ancora una volta l'attenzione del Paese (nonostante la concomitanza con le sfilate di Milano). L'attesa cresce non solo per le canzoni in competizione, ma anche per ciò che accadrà sul palco in termini di look. I Big di Sanremo 2026: l'elenco completo dei protagonisti X Perché Sanremo è Sanremo e la moda non è mai stata un semplice contorno, ma parte integrante dello spettacolo. E con una selezione di artisti così varia come quella della settantaseiesima edizione, viene da chiedersi se vedremo scelte ancora più sperimentali.