Asp partiti i lavori per un nuovo centro di screening mammografico al presidio Pisani

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo centro di screening mammografico presso il presidio Pisani. Contestualmente, si è svolto un convegno al Marina Convention Center del Molo Trapezoidale dedicato al Programma Nazionale di Equità nella Salute 2021-2027, che ha segnato il passaggio dalla fase di programmazione a quella operativa per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.