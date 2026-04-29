Asp partiti i lavori per un nuovo centro di screening mammografico al presidio Pisani
Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo centro di screening mammografico presso il presidio Pisani. Contestualmente, si è svolto un convegno al Marina Convention Center del Molo Trapezoidale dedicato al Programma Nazionale di Equità nella Salute 2021-2027, che ha segnato il passaggio dalla fase di programmazione a quella operativa per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.
Dalla programmazione ai cantieri. Il convegno dedicato al Programma nazionale equità nella salute (Pnes) 2021-2027, organizzato al Marina convention center del Molo Trapezoidale, segna il passaggio alla fase operativa per l’Asp di Palermo. L’Azienda sanitaria provinciale ha fatto il punto sullo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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