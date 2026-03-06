Prevenzione al femminile con l' Asp | in pochi giorni oltre 400 prestazioni tra vaccini screening ed esami
Nella prima fase della campagna rosa dell'Asp, sono state effettuate più di 400 prestazioni, including vaccini, screening ed esami. La risposta dei cittadini alle iniziative gratuite è stata immediata e numerosa, dimostrando un forte interesse verso la prevenzione femminile. I servizi offerti sono stati distribuiti in pochi giorni, sottolineando la rapidità di risposta alle esigenze di salute della comunità.
Registrata una grande partecipazione all’iniziativa culminerà domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna. Il direttore generale Firenze: "In piazza, nei consultori e nelle strutture sanitarie stiamo offrendo opportunità di controllo e diagnosi precoce. Continuate a partecipare" Nei primi giorni della “campagna rosa” dell'Asp sono oltre 400 le prestazioni erogate tra vaccinazioni, screening ed esami, a conferma della grande attenzione dei cittadini verso le iniziative gratuite. Prosegue con grande partecipazione la “Settimana della prevenzione” dedicata alla salute delle donne promossa dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
