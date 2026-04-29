ASL Benevento | sfida folle per 56 posti 1800 candidati in corsa

Sono circa 1.800 le persone che hanno presentato domanda per i 56 posti di operatore sociosanitario messi a disposizione dall'ASL di Benevento. I contratti saranno di otto mesi e la competizione si presenta molto elevata. La procedura di selezione coinvolge un numero elevato di candidati, rendendo la sfida particolarmente intensa per chi aspira a ottenere uno dei posti disponibili.

? Cosa sapere ASL Benevento: 1828 candidati per 56 posti da operatore sociosanitario con contratti di otto mesi.. La selezione risponde alle necessità assistenziali territoriali previste dal D.M. 772022.. Oltre 1800 candidati si sono accalcati per ottenere appena 56 posti da operatore sociosanitario presso l’ASL di Benevento, con i contratti che copriranno otto mesi di attività territoriale. Il bando, la cui scadenza è stata fissata per il 22 aprile, ha generato una risposta occupazionale che supera di gran lunga le previsioni iniziali, mettendo in luce quanto il settore dell’assistenza sia oggi un punto di riferimento fondamentale cerca stabilità professionale nel territorio sannita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ASL Benevento: sfida folle per 56 posti, 1800 candidati in corsa Notizie correlate Asl Benevento, bando per 56 OSSL’Asl di Benevento ha indetto un avviso pubblico per l’assunzione di 56 operatori sociosanitari con contratto a tempo determinato della durata di... Asl Benevento: bando per 56 nuovi OSS, selezione con i titoliL’Azienda Sanitaria Locale di Benevento ha avviato una procedura per l’inserimento in servizio di 56 nuovi operatori sociosanitari con contratti a...