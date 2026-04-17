asl benevento bando per 56 oss

L’Asl di Benevento ha pubblicato un bando per l’assunzione di 56 operatori socio sanitari. Per partecipare, è necessario essere in possesso della qualifica di operatore sociosanitario e rispettare altri requisiti specifici indicati nel documento. La selezione mira a coprire posti in diverse strutture dell’azienda sanitaria, con scadenza prevista per la presentazione delle domande nelle prossime settimane.

L’Asl di Benevento ha indetto un avviso pubblico per l’assunzione di 56 operatori sociosanitari con contratto a tempo determinato della durata di otto mesi, prorogabili. Un provvedimento approvato con deliberazione del direttore generale Tiziana Spinosa, immediatamente esecutivo. L’avviso prevede una selezione per soli titoli e si inserisce nel Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 dell’azienda sanitaria. La partecipazione è consentita esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma dedicata disponibile sul sito istituzionale dell’Asl. Tra i requisiti richiesti figurano il possesso della qualifica di operatore sociosanitario, il diploma di scuola dell’obbligo e il pagamento di un contributo di partecipazione pari a 15 euro.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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