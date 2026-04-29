asd terranuova traiana si chiude il ciclo di donello resti

La ASD Terranuova Traiana ha annunciato che al termine della stagione 2025-2026 il rapporto con il Direttore Sportivo della prima squadra Donello Resti si concluderà. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società e riguarda la fine del suo incarico nel club. La decisione si applica esclusivamente alla stagione in corso e non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa scelta.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Si concluderà al termine della stagione sportiva 2025-2026 il rapporto tra ASD Terranuova Traiana e il Direttore Sportivo della prima squadra Donello Resti. Una decisione maturata per motivi esclusivamente personali, che segna per il dirigente l'inizio di una nuova fase di vita, lontano dal calcio e dedicata alla famiglia e agli affetti. Un addio che non rappresenta soltanto la fine di una collaborazione professionale, ma la chiusura di un percorso profondo, costruito nel tempo e radicato nella storia recente del club biancorosso. Resti, infatti, è stato una figura centrale nello sviluppo sportivo e organizzativo della società, contribuendo in modo decisivo alla sua crescita e alla sua affermazione nel panorama calcistico nazionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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