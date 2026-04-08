Ascolti TV | Martedì 7 Aprile 2026 Vince Montalbano in replica 16% Belve all’8.8% benissimo Floris 11.1%

Martedì 7 aprile 2026, la programmazione televisiva ha visto vari programmi registrare risultati diversi. Su Rai1, la replica de Il Commissario Montalbano ha ottenuto il 16% di share. La trasmissione Belve ha raggiunto l’8,8%, mentre Floris ha totalizzato l’11,1%. Questi dati riflettono le preferenze degli spettatori in quella serata, con alcuni programmi che hanno riscosso maggior successo rispetto ad altri.

Nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica interessa 2.807.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 2.020.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.349.000 spettatori pari all’8.8%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 789.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 FarWest segna 447.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 598.000 spettatori (5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.776.000 spettatori e l’11.1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 276.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 538. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 7 Aprile 2026. Vince Montalbano in replica (16%), Belve all’8.8%, benissimo Floris (11.1%) Leggi anche: Ascolti TV martedì 7 aprile: Il commissario Montalbano, Grande Fratello e Belve, i dati in aggiornamento Leggi anche: Ascolti tv 7 aprile 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Temi più discussi: Ilary Blasi e Francesca Fagnani tremano: una (vecchia) minaccia incombe su di loro; Ascolti tv ieri 7 aprile 2026: share tv e dati Auditel.; Ascolti TV 7 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata. Ascolti TV martedì 7 aprile: Il commissario Montalbano, Grande Fratello e Belve, i dati in aggiornamentoGli ascolti tv di martedì 7 aprile 2026. Su Rai1 in onda la replica de Il Commissario Montalbano, il ritorno di Belve su Rai2 e l'appuntamento con il ... fanpage.it Ascolti tv martedì 7 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv 7 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it L 'ex gialloblù (e per altro sindaco) Damiano Tommasi ospite di Figli di Preben. Lo stadio, Presidio, ma anche Totti, Moreno e Vincenzo Montalbano. Si cimenterà anche con le frasi (quasi) vere di Zanzi e riceverà una «bacchettata» e un saluto dalla Romag - facebook.com facebook