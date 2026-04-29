Ascolti tv martedì 28 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 28 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Belve. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Le Iene presentano inside. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 28 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 28 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv martedì 28 aprile: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedì

Notizie correlate

Ascolti tv martedì 7 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv martedì 7 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì...

Ascolti tv martedì 14 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv martedì 14 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 21 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Coppa Italia e DiMartedì; Ascolti tv 28 aprile, chi ha vinto la sfida tra Grande Fratello Vip, Il Commissario Montalbano e Belve; Luca Zingaretti non cede a Belve: la Fagnani in difficoltà; Stasera in TV, programmi e film di martedì 28 aprile in prima serata.

Ascolti tv 28 aprile, chi ha vinto la sfida tra Grande Fratello Vip, Il Commissario Montalbano e BelveRai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di martedì 28 aprile ha mescolato divertimento, sport e serie ... msn.com

Il Commissario Montalbano - Par condicio: Salvo rischia la vita, ma stavolta la star è CatarellaL’amatissimo Commissario di Vigata, nato dal genio di Camilleri, torna a investigare in un episodio assolutamente imperdibile: anticipazioni. libero.it

Il Commissario Montalbano stasera in tv con “Par condicio”, ma stavolta è Catarella il vero eroe. - facebook.com facebook