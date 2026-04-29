Nella serata di ieri, martedì 28 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Par condicio” interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Belve intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 FarWest segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Chernobyl – Nuove Verità raduna.000 spettatori con il %.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 28 Aprile 2026

How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles

Notizie correlate

Ascolti tv martedì 28 aprile: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv martedì 28 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì...

Ascolti TV | Martedì 7 Aprile 2026Nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica interessa .

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ascolti tv 28 aprile, chi ha vinto la sfida tra Grande Fratello Vip, Il Commissario Montalbano e Belve; Ascolti tv ieri martedì 21 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Coppa Italia e DiMartedì; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 28 Aprile, in prima serata; Stasera in TV, programmi e film di martedì 28 aprile in prima serata.

Ascolti TV 28 aprile: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve e Grande Fratello VipGli ascolti Tv di martedì 28 aprile. Chi ha vinto la sfida tra Il Commissario Montalbano su Rai1, Belve su Rai2 e il Grande Fratello Vip su Canale 5 ... fanpage.it

Ascolti tv martedì 28 aprile: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv 28 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Pop Music. Il brano “They Don't Care About Us” di Michael Jackson raggiunge un nuovo picco su Spotify globale, salendo all’82ª posizione con 1.82 milioni di ascolti. - facebook.com facebook

Complimenti a @RaiDue @peregopaola @vagnatoo per gli Ascolti con 714.000 4,80% #TheFloor #NeRimarràSoloUno x.com