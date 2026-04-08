Ieri sera, martedì 7 aprile 2026, su Rai1 è andata in onda una replica de Il Commissario Montalbano, che ha coinvolto un numero di spettatori pari a un certo numero e una percentuale di share. La trasmissione ha attirato l’attenzione del pubblico televisivo in quella fascia oraria.

Nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Belve intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 FarWest segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Mission: Impossible – Fallout fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 7 Aprile 2026

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