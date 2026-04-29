Ascolti tv i dati del 28 aprile 2026

Nella serata di martedì 28 aprile 2026, su Rai1, il pubblico ha seguito la replica dell’episodio “Par condicio” della serie Il Commissario Montalbano, registrando un ascolto di circa 3 milioni di spettatori. I dati di ascolto di quella sera mostrano una buona performance per la rete pubblica, con risultati che si collocano su livelli superiori rispetto alla media abituale.

Bene la Rai. Nella serata di ieri, martedì 28 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Par condicio”, porta a casa 3.007.000 spettatori pari al 17.4% di share dalle 21:45 alle 23:29. Poi, su Canale5 Grande Fratello Vip si ferma a 1.829.000 spettatori con uno share del 15.5% dalle 21:57 alle 1:19. Su Rai2 Belve intrattiene 1.502.000 spettatori pari al 10.2%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 977.000 spettatori con l’8.1%. Su Rai3 FarWest segna 627.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 398.000 spettatori (3.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.533.000 spettatori e il 9.🔗 Leggi su 361magazine.com

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