Ascolti TV 28 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

Nella serata del 28 aprile 2026, sono stati pubblicati i dati ufficiali di ascolto televisivo. Le statistiche includono le percentuali di share e il numero di spettatori per ogni programma trasmesso in prima serata. Questi dati vengono resi noti ogni mattina e permettono di conoscere quale trasmissione ha ottenuto i risultati più alti in termini di ascolti. I numeri sono consultabili online e rappresentano un aggiornamento quotidiano sulle preferenze del pubblico televisivo.

Ascolti TV 28 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di martedì 28 aprile 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. Vincitore prima serata:. Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Martedì 28 Aprile 2026.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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