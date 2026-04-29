Ascolti tv 28 aprile 2026 | Il Commissario Montalbano Grande Fratello Vip Belve Affari tuoi La Ruota della Fortuna| Dati Auditel

Martedì 28 aprile 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano una sfida tra Rai1 e Canale 5. La serie “Il Commissario Montalbano” e il reality “Grande Fratello Vip” sono stati i programmi più seguiti sulla prima e sulla seconda rete, rispettivamente. Accanto a questi, sono andati in onda anche “Belve”, “Affari tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I numeri di ascolto sono stati registrati dall’istituto di rilevazione Auditel.

Ascolti tv di martedì 28 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 28 aprile 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip Auditel del 28 aprile 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto? Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha incollato alla tv 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 28 aprile 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna| Dati Auditel Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv 7 aprile 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 14 aprile 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ascolti tv 28 aprile, chi ha vinto la sfida tra Grande Fratello Vip, Il Commissario Montalbano e Belve; Ascolti tv ieri martedì 21 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Coppa Italia e DiMartedì; Il Commissario Montalbano - Par condicio: Salvo rischia la vita, ma stavolta la star è Catarella; Luca Zingaretti non cede a Belve: la Fagnani in difficoltà. Ascolti TV 28 aprile: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve e Grande Fratello VipGli ascolti Tv di martedì 28 aprile. Chi ha vinto la sfida tra Il Commissario Montalbano su Rai1, Belve su Rai2 e il Grande Fratello Vip su Canale 5 ... fanpage.it Ascolti tv martedì 28 aprile: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv 28 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Il Commissario Montalbano in onda stasera su Rai 1. Lo seguirete È tornato Luca Zingaretti, come ogni martedì sera, oggi con uno degli episodi più seguiti della saga televisiva. E anche questa sera lo rivedremo con lo stesso affetto, quasi come se fosse l - facebook.com facebook