Ascolti TV martedì 14 aprile 2026 chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Grande Fratello Vip

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 14 aprile 2026, le due principali trasmissioni della prima serata sono state Il commissario Montalbano su Rai1 e Grande Fratello Vip su Canale5. Entrambi gli spettacoli hanno attirato un pubblico consistente, con gli ascolti televisivi che sono stati monitorati e registrati nelle ore di programmazione. La sfida tra i due programmi ha rappresentato un momento di confronto tra due generi molto diversi: il crime e il reality.

Martedì 14 aprile, la prima serata ha visto sfidarsi Il commissario Montalbano su Rai1 e Grande Fratello Vip su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di martedì 14 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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