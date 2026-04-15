Ascolti TV martedì 14 aprile 2026 chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Grande Fratello Vip

Martedì 14 aprile 2026, le due principali trasmissioni della prima serata sono state Il commissario Montalbano su Rai1 e Grande Fratello Vip su Canale5. Entrambi gli spettacoli hanno attirato un pubblico consistente, con gli ascolti televisivi che sono stati monitorati e registrati nelle ore di programmazione. La sfida tra i due programmi ha rappresentato un momento di confronto tra due generi molto diversi: il crime e il reality.

Martedì 14 aprile, la prima serata ha visto sfidarsi Il commissario Montalbano su Rai1 e Grande Fratello Vip su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di martedì 14 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it Ascolti tv ieri martedì 7 aprile chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le IeneLa Rai non centra il tris nella giornata di martedì 7 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv martedì 14 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv martedì 14 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì... Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 14 aprile: alleanze impreviste e scherzi; Grande Fratello Vip, anticipazioni: le ‘big’ si alleano (ma rischiano). Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera; Grande Fratello Vip, eliminato e nominati. Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia in corsa per la finale; Il Grande Fratello VIP cambia programmazione e si allunga: fino a quando? Intanto ecco chi rischia stasera. Ascolti tv martedì 14 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv 14 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Grande Fratello Vip, eliminato e nominati. Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia in corsa per la finaleMolte polemiche hanno contraddistinto la puntata di martedì 14 aprile del reality show condotto da Ilary Blasi ... quotidiano.net Il televoto sovrano ha deciso che Blu Barbara Prezia fosse l’eliminata della puntata del 14 aprile del Grande Fratello Vip. Uno scossone in casa soprattutto per alcuni concorrenti. Cosa è successo nella notte - facebook.com facebook