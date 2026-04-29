Ascoli un campionato al top I momenti esaltanti della stagione

L’Ascoli ha concluso la regular season con una vittoria importante, chiudendo il campionato in buona posizione. Durante tutta la stagione, la squadra ha disputato numerose partite tra vittorie, pareggi e sconfitte, attirando l’attenzione dei tifosi. L’ultimo incontro, disputato nel weekend, ha visto i giocatori impegnati in una partita decisiva, che ha confermato il buon andamento del team nel corso dell’intera annata.

L’Ascoli ha chiuso la sua regular season alla grande. Chiaramente dopo l’ultimo appuntamento del campionato resta il rammarico per la sconfitta di Campobasso che ha interrotto una scia incredibile di vittorie, ma il risultato incassato non ha affatto scalfito l’incredibile stagione che ha visto e che vedrà ancora protagonisti gli uomini di Tomei. Adesso i bianconeri potranno comunque tornare a dire la loro nei prossimi playoff programmati per assegnare l’ultimo pass per la serie B. Nel frattempo il timoniere del Picchio si è potuto godere i numeri importanti sprigionati dai suoi ragazzi. Nel corso della regular season sono state varie le scie vincenti fatte registrare sia nel girone d’andata che nel corso del ritorno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli, un campionato al top . I momenti esaltanti della stagione Notizie correlate Leggi anche: Da Novara al Campionato Mondiale della Pizza: padre e figlio conquistano la Top 30 Leggi anche: L’Ascoli va all’assalto della vetta. Ad Arezzo per riaprire il campionato Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Poker Arezzo, ma l'Ascoli non molla: è corsa a due in vetta. La Ternana dimentica i guai e torna alla vittoria; Ascoli, sfuma il sogno della promozione diretta: ora i playoff per continuare a sperare nella serie B; Ascoli a Campobasso, 90' per la gloria ma dipende dall'Arezzo. Per andare in B senza playoff serve un punto in più degli amaranto; Il Campobasso chiude il campionato battendo 1-0 l'Ascoli. Ascoli, un campionato al top. I momenti esaltanti della stagioneResta il rammarico per la sconfitta di Campobasso che ha interrotto una scia incredibile di vittorie ... msn.com Ascoli, Passeri rilancia: Giochiamo indubbiamente il più bel calcio del campionato, ci aspettano altre splendide giornate allo stadioIl presidente ed amministratore unico dell'Ascoli Bernardino Passeri ha affidato al sito ufficiale del club bianconero un pensiero dopo una regular season del girone B di Serie C chiusa al secondo pos ... picenotime.it Dal 3 al 10 maggio ad Ascoli Piceno si svolgerà la "Festa della scuola": famiglie, scuole, enti pubblici, associazioni, cooperative, parrocchie insieme per costruire la comunità educante. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per il programma completo https - facebook.com facebook