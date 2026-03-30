Stasera alle 20 si gioca il match tra Arezzo e Ascoli, una partita che potrebbe influenzare la posizione in classifica delle due squadre. L’incontro rappresenta un momento importante della stagione, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i tre punti. La sfida si svolge nello stadio di Arezzo, davanti a un pubblico che attende con attenzione l’andamento dell’incontro.

Il grande giorno di Arezzo-Ascoli: è arrivato. Un’intera stagione potrebbe passare dall’esito del big match di stasera (alle 20.30 il fischo dell’arbitro Poli di Verona) che metterà le due principali forze del campionato una di fronte all’altra. Due organici dotati di valori importanti e capaci di dare vita sul campo a filosofie di gioco differenti. La candidata alla promozione diretta uscirà al termine di questo confronto ad alta tensione. Entrambe le contendenti non si potranno concedere alcun genere di sbavatura. Da un lato la capolista Arezzo (70 punti) proverà a uscire dalla contesa mantenendo, se non aumentando, il vantaggio di 5 lunghezze oggi esistente sul Picchio (65). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ascoli va all’assalto della vetta. Ad Arezzo per riaprire il campionato

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