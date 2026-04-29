Ascoli l’ultimo saluto a Niko | musica e colori per il barbiere

A Ascoli Piceno, la comunità di Borgo Solestà ha reso omaggio al barbiere Niko Tacconi, ucciso il 18 aprile. Le esequie si sono svolte con momenti di musica e l’utilizzo di colori, in ricordo del 34enne. La cerimonia ha coinvolto amici e familiari, che hanno espresso il loro cordoglio. La salma è stata accompagnata fino alla chiesa locale, dove si sono tenuti i funerali.

? Cosa sapere Ascoli, esequie per il barbiere Niko Tacconi ucciso l'18 aprile ad Ascoli Piceno.. La comunità di Borgo Solestà celebra la memoria del trentaquattrenne con musica e colori.. Il piazzale della Chiesa di San Pietro Martire ad Ascoli Piceno ospita oggi il commiato di Niko Tacconi, il barbiere di 34 anni vittima dell’aggressione avvenuta la sera del 18 aprile. Tra le vie del borgo e il silenzio delle botteghe, la comunità si è raccolta per l’ultimo saluto a un giovane scomparso troppo presto a seguito di una violenta coltellata. La cerimonia religiosa ha la partecipazione di numerosi familiari, amici e del sindaco Marco Fioravanti. All’interno della parrocchia, il clima è stato segnato da un profondo raccoglimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, l’ultimo saluto a Niko: musica e colori per il barbiere Notizie correlate C’è un arresto per l’omicidio del 34enne Tacconi ad Ascoli. Lo striscione: “Il quartiere piange il suo barbiere, ciao Niko”Ascoli, 20 aprile 2026 – I carabinieri di Ascoli Piceno hanno arrestato la notte scorsa Emanuele Bellini, 54 anni del posto, accusato dell’omicidio... Delitto di Niko Tacconi, il barbiere ucciso al culmine di una lite ad Ascoli: letale la coltellata all?addomeASCOLI È morto per uno choc emorragico provocato da una ferita penetrante all’addome Niko Tacconi, il barbiere ascolano di 35 anni ucciso domenica... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Barbiere ucciso ad Ascoli, lacrime e musica per l'ultimo saluto a Niko; Riconsegnata la salma, domani (martedì) l’ultimo saluto a Niko Tacconi; Musica, balli caraibici e fiaccole: l’ultimo saluto al barbiere Niko Tacconi, ucciso a coltellate; Ascoli, omicidio Tacconi: fissato il funerale di Niko dopo il nulla osta. Musica, balli caraibici e fiaccole: l’ultimo saluto al barbiere Niko Tacconi, ucciso a coltellateASCOLI La musica, i balli latino americani, una canzone rap scritta appositamente per lui, le fiaccole e uno striscione retto dai suoi amici su cui campeggiava la scritta: Taglio, ... corriereadriatico.it Ascoli, l’ultimo saluto a Niko Tacconi: funerali martedì 28 aprileCamera ardente allestita all’obitorio cittadino. La messa sarà celebrata nel pomeriggio, poi la sepoltura nel cimitero di Ascoli Piceno ... lanuovariviera.it Dal 3 al 10 maggio ad Ascoli Piceno si svolgerà la "Festa della scuola": famiglie, scuole, enti pubblici, associazioni, cooperative, parrocchie insieme per costruire la comunità educante. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per il programma completo https - facebook.com facebook