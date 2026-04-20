C’è un arresto per l’omicidio del 34enne Tacconi ad Ascoli Lo striscione | Il quartiere piange il suo barbiere ciao Niko

Nella serata di ieri, nel quartiere di Borgo Solestà ad Ascoli, si è verificato un omicidio che ha coinvolto un 34enne. La vittima è stata colpita intorno alle 19, e poco dopo i carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni, residente nella zona, accusato del delitto. La notizia ha suscitato grande dolore nel quartiere, dove è stato esposto uno striscione che ricorda il barbiere scomparso.

Ascoli, 20 aprile 2026 – I carabinieri di Ascoli Piceno hanno arrestato la notte scorsa Emanuele Bellini, 54 anni del posto, accusato dell’ omicidio volontario di Niko Tacconi, avvenuto ieri sera nel quartiere di Borgo Solestà intorno alle 19. L’uomo, gravato da piccoli precedenti di polizia, si trova rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto. Chi è la vittima. La vittima, 34 anni, era un barbiere parrucchiere molto conosciuto in città anche per la sua passione per la musica latina e la partecipazione a serate nei locali. Recentemente aveva subito una condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere perché riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia; sentenza che attraverso i suoi legali aveva appellato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C’è un arresto per l’omicidio del 34enne Tacconi ad Ascoli. Lo striscione: “Il quartiere piange il suo barbiere, ciao Niko” Notizie correlate Ascoli, scoppia una lite nell'appartamento: accoltellato a morte il parrucchiere Niko Tacconi. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 34 anni che è morto per le gravi ferite riportate. Leggi anche: Chi è la vittima dell’omicidio ad Ascoli: Niko aveva 34 anni Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: C’è un arresto per l’omicidio del 34enne Tacconi ad Ascoli. Lo striscione: Il quartiere piange il suo barbiere, ciao Niko; Chi è la vittima dell’omicidio ad Ascoli: Niko aveva 34 anni; Avvelenamenti al 118. La sentenza slitta a maggio. C’è un arresto per l’omicidio del 34enne Tacconi ad Ascoli. Lo striscione: Il quartiere piange il suo barbiere, ciao NikoNel carcere di Marino del Tronto Emanuele Bellini, 54enne del posto, fermato già attorno alla mezzanotte. Sul luogo del delitto (un appartamento) hanno compiuto accertamenti i carabinieri col reparto ... ilrestodelcarlino.it Chi è la vittima dell’omicidio ad Ascoli: Niko aveva 34 anniLite furibonda e poi la coltellata: tragedia a Borgo Solestà. La vittima è Niko Tacconi, giovane barbiere. I carabinieri hanno arrestato un 54enne ascolano ... ilrestodelcarlino.it https://veratv.it/articoli/id-81436/ascoli---accoltellamento-mortale-la-vittima-e-niko-tacconi - facebook.com facebook Malori al 118, la difesa di Claudio Tacconi: "Non è stato lui ad avvelenare i caffè" x.com