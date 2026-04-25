Delitto di Niko Tacconi il barbiere ucciso al culmine di una lite ad Ascoli | letale la coltellata all?addome

Niko Tacconi, un barbiere di 35 anni, è deceduto domenica sera ad Ascoli a causa di una ferita da arma da taglio all’addome, dopo essere stato coinvolto in una lite. La ferita ha provocato un choc emorragico che ha portato al decesso. La vicenda si è svolta nel corso di un episodio violento, ancora sotto indagine.

ASCOLI È morto per uno choc emorragico provocato da una ferita penetrante all’addome Niko Tacconi, il barbiere ascolano di 35 anni ucciso domenica sera a seguito di una lite poi degenerata e scoppiata nell’appartamento di via Pergolesi, nel quartiere di Borgo Solestà, dove viveva Emanuele Bellini, 54 anni, accusato ore di omicidio e rinchiuso del carcere di Marino del Tronto. È quanto sarebbe emerso dall’autopsia eseguita nel pomeriggio di ieri nel reparto di medicina legale dell’ospedale Mazzoni dai medici legali Massimo Senati e Francesco Brandimarti ai quali era stato affidato l’incarico di fare piena luce sulle cause del decesso e sulla dinamica dell’aggressione.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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