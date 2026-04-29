Nella serata di ieri al torneo WTA di Madrid, la testa di serie numero uno è stata eliminata dopo aver perso il match in tre set contro un’avversaria statunitense. Sabalenka ha concluso il confronto con il punteggio di 2-6, 6-2 e 7-6 (6). Dopo la partita, la tennista ha commentato l’atteggiamento della sua avversaria, definendola coraggiosa, e ha affermato che prenderà spunto dalla sconfitta per migliorare.

Nella serata di ieri è saltato il banco al WTA di Madrid. La Numero 1 del Mondo Aryna Sabalenka è stata infatti clamorosamente eliminata per 2-6 6-2 7-6 (6) dalla statunitense Hailey Baptiste – n.32 del ranking e n.30 del seeding – in occasione dei quarti di finale del torneo spagnolo, interrompendo così la striscia aperta di quindici successi consecutivi. Una partita oltremodo sui generis quella disputata alla Caja Magica, complice una quantità ingente di occasioni fallite da parte della bielorussa che, nella fattispecie, ha mandato all’aria la bellezza di sei match point. Non è mancata comunque la lucidità una volta raggiunta la conferenza stampa, dove l’attuale leader del movimento femminile ha analizzato quanto successo: “ È stata una partita dura e e difficile – ha detto Sabalenka – Lei ha giocato molto bene, e anche io l’ho fatto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aryna Sabalenka dopo l’eliminazione a Madrid: “Baptiste coraggiosa, imparerò dalla sconfitta”

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