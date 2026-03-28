Aryna Sabalenka si è aggiudicata il titolo del Miami Open, torneo WTA 1000 disputato negli Stati Uniti, battendo in finale la statunitense Gauff in tre set. La giocatrice bielorussa, attualmente numero uno del ranking mondiale, ha conquistato così il suo quarto titolo della stagione. La finale si è conclusa con un punteggio di 2-1 in favore di Sabalenka, in un incontro disputato sul cemento con un montepremi complessivo di 9 milioni di dollari.

La bielorussa, numero 1 del tennis mondiale, si è imposta in tre set sulla statunitense MIAMI (STATI UNITI) - Numero 1 del tennis mondiale e ancora regina del "Miami Open", quarto Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 9.411.725 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Aryba Sabalenka si aggiudica il torneo battendo in finale la statunitense Coco Gauff, quarta testa di serie, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 in 2 ore e 11 minuti di match. La 27enne di Minsk, dunque, si conferma detentrice del titolo con la "ciliegina" del "Sunshine Double", diventando la quinta giocatrice di sempre a centrare l'accoppiata Indian Wells-Miami. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Aryna Sabalenka trionfa a Miami, Gauff sconfitta 2-1 in finale

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