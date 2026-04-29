Articoli non a norma | oltre 200 borse e accessori sequestrati a Ponza

Durante un controllo svolto dalla guardia di finanza sull'isola di Ponza, sono stati sequestrati più di 200 articoli tra borse e accessori che risultavano non conformi alle normative vigenti. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla contraffazione, con l’obiettivo di tutelare i prodotti originali e prevenire la circolazione di merce falsa. Nessuna persona è stata ancora iscritta nel registro degli indagati in relazione all’operazione.

Un servizio di contrasto alla contraffazione è stato condotto dalla guardia di finanza sull'isola di Ponza, nel quadro delle direttive finalizzate a salvaguardare il Made in Italy e a impedire la diffusione di merci non conformi. L'ispezione dei finanzieri ha riguardato un punto vendita di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Catania, sequestrati oltre 120mila articoli di Carnevale e cosmetici non a normaABBONATI A DAYITALIANEWS Maxi operazione della Guardia di Finanza a Misterbianco Oltre 120. Costumi per bambini, coriandoli, trucchi: sequestrati oltre 1.200 articoli di Carnevale non sicuriGrosseto, 16 febbraio 2026 – La guardia di finanza del comando provinciale di Grosseto ha sottoposto a sequestro oltre 1. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Oltre 300 capi non conformi sequestrati al mercato di Monfalcone; Abbigliamento non a norma al mercato: sequestrati quasi 200 capi; Cosmetici tossici in vendita nell'emporio cinese: titolare denunciato; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato. MAXI SEQUESTRO DELLA GUARDIA DI FINANZA A TRAPANI: SIGILLI A 31.000 ARTICOLI DI CANCELLERIA NON SICURI Leggi l'articolo https://www.primapaginamazara.it/maxi-sequestro-della-guardia-di-finanza-a-trapani-sigilli-a-31000-articoli-di-cancell - facebook.com facebook La Cina vieta l'esportazione di articoli a duplice uso verso sette aziende europee, compresa la tedesca Hensoldt e i produttori di armi da fuoco belgi Herstal e FN Browning, a causa della vendita di armi a Taiwan. Il punto x.com