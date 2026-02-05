Catania sequestrati oltre 120mila articoli di Carnevale e cosmetici non a norma

La Guardia di Finanza di Misterbianco ha sequestrato oltre 120.000 articoli di Carnevale, cosmetici e giocattoli destinati ai bambini. La merce, trovata non a norma, rappresentava un rischio per la salute ed è stata immediatamente bloccata. I controlli sono stati più stringenti in vista delle festività e hanno colpito un giro di prodotti venduti senza le certificazioni necessarie.

Maxi operazione della Guardia di Finanza a Misterbianco. Oltre 120.000 prodotti tra articoli di Carnevale, giocattoli e cosmetici destinati ai bambini sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania perché risultati non conformi alle normative vigenti e potenzialmente pericolosi per la salute. L'intervento rientra nelle attività di controllo messe in campo dal Comando Provinciale etneo per contrastare gli illeciti nel settore della sicurezza dei prodotti. I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno individuato la merce irregolare all'interno di un punto vendita e in due depositi riconducibili a un esercizio commerciale di Misterbianco, gestito da una cittadina di nazionalità cinese, già oggetto di verifica fiscale.

