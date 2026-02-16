Costumi per bambini coriandoli trucchi | sequestrati oltre 1.200 articoli di Carnevale non sicuri

La guardia di finanza di Grosseto ha sequestrato più di 1.200 articoli di Carnevale perché erano considerati non sicuri. Tra i prodotti trovati, ci sono costumi per bambini, coriandoli e trucchi, alcuni privi di etichette di sicurezza e con rischi di intossicazione o soffocamento. Gli agenti hanno controllato diversi negozi e distributori ambulanti, scoprendo merce irregolare che poteva mettere a rischio la salute dei più piccoli.

Grosseto, 16 febbraio 2026 – La guardia di finanza del comando provinciale di Grosseto ha sottoposto a sequestro oltre 1.200 articoli di Carnevale risultati privi delle indicazioni minime previste dal Codice del Consumo. In particolare, i prodotti non riportavano le informazioni relative al luogo di origine e al produttore o importatore, né le istruzioni per l’uso e il punto di contatto elettronico, elementi indispensabili per attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea. La merce è stata individuata dalle Fiamme gialle della compagnia di Follonica e della tenenza di Castiglione della Pescaia all’interno di un esercizio commerciale situato nel comune di Scarlino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le Fiamme Gialle di Teramo hanno sequestrato oltre 40 mila articoli di Carnevale destinati ai bambini, perché ritenuti non sicuri e potenzialmente dannosi, durante controlli nelle attività commerciali della provincia.

