Costumi per bambini coriandoli trucchi | sequestrati oltre 1.200 articoli di Carnevale non sicuri
La guardia di finanza di Grosseto ha sequestrato più di 1.200 articoli di Carnevale perché erano considerati non sicuri. Tra i prodotti trovati, ci sono costumi per bambini, coriandoli e trucchi, alcuni privi di etichette di sicurezza e con rischi di intossicazione o soffocamento. Gli agenti hanno controllato diversi negozi e distributori ambulanti, scoprendo merce irregolare che poteva mettere a rischio la salute dei più piccoli.
Grosseto, 16 febbraio 2026 – La guardia di finanza del comando provinciale di Grosseto ha sottoposto a sequestro oltre 1.200 articoli di Carnevale risultati privi delle indicazioni minime previste dal Codice del Consumo. In particolare, i prodotti non riportavano le informazioni relative al luogo di origine e al produttore o importatore, né le istruzioni per l’uso e il punto di contatto elettronico, elementi indispensabili per attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea. La merce è stata individuata dalle Fiamme gialle della compagnia di Follonica e della tenenza di Castiglione della Pescaia all’interno di un esercizio commerciale situato nel comune di Scarlino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Maschere, costumi e gadget di Carnevale non sicuri: più di 40mila articoli per bambini sequestrati in Abruzzo dalle Fiamme gialle [VIDEO]
Le Fiamme Gialle di Teramo hanno sequestrato oltre 40 mila articoli di Carnevale destinati ai bambini, perché ritenuti non sicuri e potenzialmente dannosi, durante controlli nelle attività commerciali della provincia.
Circa 40mila articoli di carnevale destinati ai bambini e non sicuri sequestrati dalla guardia di finanza
La guardia di finanza di Teramo ha sequestrato circa 40mila articoli di carnevale destinati ai bambini, perché risultati privi delle certificazioni di sicurezza e potenzialmente dannosi per la salute.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
