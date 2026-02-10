Arti Marziali Otto medaglie del team di De Marchi

Una domenica da ricordare per il team Karatemantova Ferrara. A Lonigo, i cinque atleti hanno conquistato complessivamente otto medaglie nel campionato di karate organizzato dal Csi. La squadra si è dimostrata forte e compatta, portando a casa risultati importanti.

Una domenica da incorniciare per il gruppo Karatemantova Ferrara, che in quel di Lonigo conclude questa fase del campionato di karate Csi con un totale complessivo di 8 medaglie per 5 atleti. Doppietta d'oro per Sara Landi, che si impone nettamente sia nei kata tradizionali che in quelli creative nella classe d'età Esordienti; sempre nelle forme creative arriva un altro oro grazie alla junior Alice Siviero, che si regala il podio anche in quelle tradizionali con un ottimo bronzo. D'argento invece la prova di Matteo Lambertini tra gli under21, con l'estense autore di una splendida performance. Salendo alla categoria senior arriva poi il primo posto nei kata della "coppia d'oro" composta da Enrico Bulgarelli e Sergio de Marchi, con quest'ultimo che aggiunge al bottino ferrarese anche un altro eccellente oro nei kata individuali e un argento nel jyiu ippon kumite, disciplina di combattimento semilibero in cui si affacciava per la prima volta.

