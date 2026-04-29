Arthur Fils ha raggiunto i quarti di finale del torneo di Madrid, interrompendo una serie di 13 anni senza un francese in questa fase della competizione. La sua vittoria permette di continuare il cammino nel torneo, lasciando dietro di sé avversari di rilievo. La prestazione segna un momento importante per il giovane atleta, che si prepara ora alla prossima sfida sul cemento madrileno.

"> Arthur Fils avanza ai quarti di finale del Madrid Open. Arthur Fils ha raggiunto i quarti di finale del Madrid Open, sconfiggendo Tomas Etcheverry in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Questo trionfo sul campo Arantxa Sanchez non solo rappresenta una significativa vittoria per il giovane tennista francese, ma lo posiziona anche per entrare nella top 20 dell’ATP per la prima volta nella sua carriera. Dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi all’inizio di quest’anno, Fils ha mostrato consistenza e determinazione. È riuscito a raggiungere almeno i quarti in sei dei sette tornei disputati e ha perso solo un set nelle sue partite fino ad ora in questo torneo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arthur Fils interrompe un’attesa di 13 anni per il francese ai quarti di finale a Madrid.

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