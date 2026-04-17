Lorenzo Musetti si è fermato ai quarti di finale del torneo di Barcellona, uscendo sconfitto contro Arthur Fils. La partita si è conclusa con una vittoria netta per il francese, interrompendo così il percorso del tennista toscano che aveva mostrato alcuni segnali di miglioramento dopo un infortunio. La settimana si è conclusa con questa eliminazione per Musetti, che aveva iniziato il torneo con l’obiettivo di avanzare ulteriormente.

Niente da fare per Lorenzo Musetti. A Barcellona sono arrivati i primi segnali di risveglio dopo l’infortunio, ma la settimana del 24enne toscano si ferma ai quarti di finale, con una sconfitta netta contro Arthur Fils. Il francese si impone in due set: 6-3 6-4 in un’ora e un quarto di gioco. Sono bastati due break, sempre nel momento decisivo del set, per indirizzare la sfida. Musetti sta lentamente ritrovando fiducia e condizione. Dopo il ko in Australia – la sconfitta per ritiro contro Djokovic – era arrivato a Barcellona con appena due match e due sconfitte sulle gambe. È arrivato il primo successo contro Landaluce, poi un’altra vittoria contro Moutet.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musetti è fuori ai quarti di Barcellona: netta sconfitta contro Arthur Fils

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