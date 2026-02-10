Il rigore su Vergara in Genoa-Napoli non c'era | l'AIA ammette l'errore la spiegazione a Open VAR
In un episodio che ha scatenato molte polemiche, l’AIA ha ammesso che il rigore su Vergara nel match Genoa-Napoli non c’era. Dino Tommasi, membro del CAN, ha spiegato in diretta tv cosa è successo, chiarendo gli errori che si sono verificati durante le due situazioni più discusse della giornata.
Dino Tommasi, componente CAN, spiega in diretta tv cosa è successo in occasione dei due episodi da moviola più discussi capitati durante Genoa-Napoli e Juventus-Lazio.🔗 Leggi su Fanpage.it
