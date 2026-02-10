Il rigore su Vergara in Genoa-Napoli non c'era | l'AIA ammette l'errore la spiegazione a Open VAR

In un episodio che ha scatenato molte polemiche, l’AIA ha ammesso che il rigore su Vergara nel match Genoa-Napoli non c’era. Dino Tommasi, membro del CAN, ha spiegato in diretta tv cosa è successo, chiarendo gli errori che si sono verificati durante le due situazioni più discusse della giornata.

