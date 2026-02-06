L'ex arbitro Cesari spiega perché non c'era il rigore all'Atalanta per mano di Bremer | È l'anti-calcio

L’ex arbitro Graziano Cesari critica duramente la decisione di assegnare un rigore all’Atalanta per fallo di mano di Bremer in Coppa Italia. Secondo Cesari, si tratta di un episodio che ha di fatto favorito la squadra di casa, ma lui non ha dubbi: quella chiamata va contro il gioco pulito e rischia di alterare le partite. Che sia stato un errore o meno, il commento dell’ex arbitro riaccende il dibattito sulla gestione delle situazioni di gioco simili.

L'ex arbitro Graziano Cesari boccia la decisione presa in Atalanta-Juventus di Coppa Italia dopo il rigore assegnato alla Dea per fallo di mano di Bremer: "Ti posso dire una cosa? Questo è anti-calcio per me".

