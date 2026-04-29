Artemis la bufala della foto del 1968 riciclata dalla NASA

Circolano sui social media numerose condivisioni che mettono a confronto un’immagine della Terra ripresa dalla Luna durante la missione Apollo 8 del 1968 con una foto attribuita alla missione Artemis II. In alcuni casi, questa somiglianza viene presentata come prova di una presunta continuità tra le due missioni o come un tentativo di dimostrare che l’immagine di Artemis II sarebbe una replica di quella del passato.

Diverse condivisioni Facebook riportano un presunto accostamento fotografico tra l’immagine della Terra vista dalla Luna della missione Apollo 8 del 1968 e quella che sarebbe stata scattata durante la missione Artemis II. Ci sono tante similitudini che hanno portato a ritenerla una prova di contraffazione. Effettivamente è così, l’immagine attribuita all’ultima missione lunare è generata con l’ Intelligenza artificiale. Ma i complotti lunari non c’entrano. Per chi ha fretta:. Circola un confronto tra una foto dell’Apollo e una presunta foto di Artemis II: le nuvole sono identiche e la posizione è la stessa.. L’immagine di Artemis II usata nel post è un falso: non è mai stata pubblicata dalla NASA, ma è stata generata artificialmente.🔗 Leggi su Open.online

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