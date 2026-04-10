La foto della NASA per Artemis II diventa virale | tutti notano lo stesso dettaglio nella sala controllo

Una fotografia scattata dalla NASA durante il viaggio dell'equipaggio di Artemis II attorno alla Luna sta facendo il giro dei social network. Nella foto si vede la sala controllo con diverse persone che osservano gli schermi, ma un dettaglio si distingue chiaramente agli occhi degli utenti. La scena cattura l'attenzione di molti per quella particolare caratteristica visibile nella sala. La diffusione dell’immagine ha portato a numerosi commenti online.

Mentre l’equipaggio di Artemis II compie il suo viaggio storico attorno alla Luna, la prima missione con astronauti oltre l’orbita terrestre bassa degli ultimi cinquant’anni, l’attenzione del pubblico si è improvvisamente spostata da quanto accade nello spazio a ciò che succede dentro la sala controllo a Houston. Una fotografia scattata durante il lancio all’interno del Mission Control Center della NASA è diventata virale sui social media, ma non per le ragioni che ci si potrebbe aspettare. L’immagine in questione ritrae la Science Evaluation Room, una struttura appositamente costruita per le missioni Artemis all’interno del leggendario Christopher C. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - La foto della NASA per Artemis II diventa virale: tutti notano lo stesso dettaglio nella sala controllo La sala controllo NASA di Artemis II diventa virale: cos’ha di speciale la foto che ha conquistato il web?Una fotografia scattata all’interno della sala controllo della NASA durante il lancio della missione Artemis II è diventata virale sui social media,... Spazio: l'università di Pisa nella missione Artemis II della NasaPisa, 9 aprile 2026 – C’è anche l’Università di Pisa a bordo di Artemis II della Nasa, partita il 2 aprile e destinata a riportare astronauti in... Temi più discussi: Artemis II, le immagini più belle della missione della Nasa. FOTO; La Terra si fa un selfie. Ecco le immagini da Artemis II; La NASA ha rilasciato le prime fotografie ad alta risoluzione catturate dagli astronauti di Artemis II; Le immagini più spettacolari di Artemis II della NASA. La NASA regala gli sfondi di Artemis II per lo smartphone: ecco le foto della Luna da scaricareLa NASA ha raccolto in una pagina dedicata alcuni degli scatti più spettacolari di Artemis II e li ha adattati a wallpaper verticali per smartphone ... dday.it Artemis 2, la splendida foto della Terra che tramonta dietro la faccia nascosta della Luna resterà nella storiaLa Casa Bianca e la NASA hanno condiviso quella che, molto probabilmente, resterà la foto simbolo della missione Artemis 2: la falce di Terra che tramonta ... fanpage.it La foto iconica di Artemis 2 mostra la Terra che tramonta dietro la faccia nascosta della Luna, un'immagine destinata a restare nella storia: https://fanpa.ge/VV4Q8 - facebook.com facebook Completato il Flyby Messaggi chiari dalla missione Artemis II #campobasso #molise #SerieCSkyWiFi #artemis #nasa x.com