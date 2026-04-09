Artemis II NASA il ritorno dalla Luna | ammaraggio in diretta e le fasi del rientro orari italiani

La missione Artemis II della NASA, partita con l’obiettivo di orbitare intorno alla Luna, sta per concludersi con il rientro degli astronauti verso la Terra. Sono state comunicate le tappe principali e gli orari italiani del rientro, che includono l’ammaraggio e le operazioni di attracco con il veicolo di rientro. La diretta degli eventi sarà trasmessa durante le fasi finali dell’operazione.

La missione Artemis II della NASA si conclude con il ritorno degli astronauti dopo il viaggio intorno alla Luna: le fasi del rientro sulla Terra, con gli orari italiani dei momenti chiave per seguire la diretta. Dalla separazione del modulo di servizio all’ingresso nell’atmosfera terrestre, fino all’ammaraggio nell’Oceano Pacifico: i passaggi spiegati passo dopo passo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Artemis II NASA verso la Luna: il lancio in diretta e fasi della missione (orari italiani)Artemis II della NASA segna il ritorno degli astronauti verso la Luna con la prima missione con equipaggio del programma Artemis: il lancio e le fasi... Leggi anche: Luna: le magnifiche foto di Artemis II. Che comincia i preparativi per l’ammaraggio Artemis 2 Crew Member's Day-5 in Orion Spacecraft Flying Around the Moon | Highlights Temi più discussi: L'equipaggio dell'Artemis II raggiunge la massima distanza dalla Terra; Artemis II: il lancio della storica missione verso la Luna nelle immagini di National Geographic; Missione Artemis 2 NASA: conto alla rovescia e dettagli lancio; Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972. Artemis II live, compiuto il sorvolo intorno alla Luna. Al via il ritorno verso la Terra. Trump agli astronauti: Avete fatto la StoriaDurante il passaggio dietro al piabeta si è compiuto l’atteso blackout delle comunicazioni con il centro di controllo della nasa in texas, durato circa 40 minuti. Battuto il record della missione Apol ... quotidiano.net Artemis II, gli astronauti entrano nella sfera di influenza della Luna: l'annuncio della Nasa. Battuto il record dell'Apollo 13«Abbiamo appena ricevuto la conferma che la capsula Orion e la sua crew sono entrati ufficialmente nella sfera di influenza della Luna». Gli astronauti della missione Artemis ... leggo.it Dalla missione Artemis II arriva una delle fotografie più spettacolari della Luna! Nell'immagine, scattata dalla capsula Orion, è possibile vedere il suolo del nostro Satellite in modo estremamente dettagliato: crateri, ombre, avvallamenti ripresi da una distanza - facebook.com facebook Iran, paura e svolta. Crosetto alla Camera. Il volo di Artemis | Il nuovo episodio del podcast «Giorno per giorno» x.com